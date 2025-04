Der PUDU MT1 von Pudu Robotics gewinnt den renommierten Red Dot Award 2025 für Produktdesign

Der PUDU MT1 wurde im September 2024 auf den Markt gebracht und bewältigt die Herausforderungen der herkömmlichen Reinigung in weitläufigen Räumen mit unübertroffener Effizienz. Zu den fortschrittlichen Funktionen gehören:

KI-gestützte Abfallerkennung: Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Algorithmen identifiziert und kategorisiert der PUDU MT1 Abfälle genau und optimiert die Reinigungsvorgänge, indem er nur bei Bedarf aktiviert wird.

Intelligente Punktreinigung: Mit seinem weiten Scanfeld kann der MT1 große Bereiche effizient abfahren und eine sofortige Abfallbeseitigung sicherstellen, während die Reinigungseffizienz maximiert wird.

Dynamische Anpassungsfähigkeit an die Umgebung: Ausgestattet mit Lidar-SLAM- und VSLAM-Technologie navigiert der MT1 durch komplexe Räume mit vollständiger räumlicher Wahrnehmung und passt sich nahtlos an Layoutänderungen an.

Proaktive Staubbekämpfung: Das Hochleistungs-Unterdruck-Absaugsystem verhindert Sekundärverschmutzung und fördert eine gesündere Reinigungsumgebung.

Benutzerfreundliches Design: Ein intuitives Touchscreen-Interface vereinfacht die Bedienung, während das modulare Design eine einfache Wartung und ein schnelles Eingreifen im Bedarfsfall ermöglicht.

IoT-Integration: Die nahtlose Verbindung mit Aufzügen, Toren und intelligenten Geräten ermöglicht einen vollständig autonomen Betrieb über mehrere Stockwerke.

Pudu Robotics hat immer wieder Maßstäbe im Bereich Roboterdesign gesetzt. Im Jahr 2017 gewann der erste Lieferroboter des Unternehmens die höchste Red Dot-Auszeichnung, den „Best of the Best"-Award. Im Jahr 2023 wurde der kommerzielle Reinigungsroboter PUDU CC1 mit einem Red Dot Award for Product Design ausgezeichnet. Zuletzt wurde der PUDU SH1, eine intelligente, aufrechte Scheuersaugmaschine, mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet, was die unermüdliche Innovationskraft der Marke in verschiedenen Anwendungsbereichen unterstreicht.

