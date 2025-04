Fortuna gibt Verkauf der Mine Yaramoko in Burkina Faso bekannt

Vancouver, 11. April 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen endgültigen Anteilskaufvertrag (der „Vertrag“) über den Verkauf seiner Beteiligung an Roxgold Sanu SA („Roxgold Sanu“), die die Yaramoko-Mine besitzt und betreibt, zusammen mit den drei anderen hundertprozentigen Tochtergesellschaften des Unternehmens in Burkina Faso, die über Explorationsgenehmigungen im Land verfügen (zusammen mit Roxgold Sanu die „erworbenen Unternehmen“), an Soleil Resources International Limited („SRI“) (die „Transaktion“) abgeschlossen hat. SRI ist ein privates Unternehmen aus Mauritius, das drei Minen betreibt, über Explorationsgenehmigungen verfügt und ein Bohrunternehmen in Burkina Faso besitzt. Nach Abschluss der Transaktion wird Fortuna keine Betriebe mehr in Burkina Faso haben.