Apple – was kostet das Trump iPhone

Trumps „Made in USA“-iPhone: Teuer, unrealistisch – und doch politisch gewollt

Das Weiße Haus verteidigte diese Woche seine neuen Zölle mit der Aussage, Präsident Donald Trump glaube, die USA hätten die Ressourcen und Arbeitskräfte, um iPhones im eigenen Land zu bauen. Analysten widersprechen: Ein iPhone „Made in USA“ sei extrem teuer und logistisch kaum umsetzbar.

Aktuell wird über 80 % der Apple-Produktion in China abgewickelt. Nach Trumps neuen Zöllen werden diese Importe nun mit 145 % besteuert. Ein vollständig in den USA hergestelltes iPhone könnte laut Analysten zwischen 25 % und 200 % teurer werden – bis zu 3.500 US-Dollar.

Ein Hauptproblem: Die USA verfügen weder über die industrielle Infrastruktur noch über genügend spezialisierte Arbeitskräfte. Apple-CEO Tim Cook betonte mehrfach, dass es in den USA schlicht nicht genug sogenannte Tooling Engineers gebe, um eine iPhone-Produktion in der nötigen Größenordnung umzusetzen.

Frühere Versuche, Produktion in die USA zu holen – wie Foxconns geplantes Werk in Wisconsin – scheiterten kläglich. Auch in Brasilien, wo Apple einen Standort zur Umgehung lokaler Zölle eröffnete, lagen die iPhone-Preise weit über dem Niveau der China-Modelle.

Analysten rechnen daher höchstens mit kleiner US-Produktion bei weniger gefragten Produkten wie dem HomePod oder AirTags – ein symbolischer Schritt, um politischen Druck abzumildern.

Apple selbst äußerte sich bislang nicht zur aktuellen Debatte.

