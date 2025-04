Steht Silber ein Preisknall bevor? Silberpreis könnte bald massiv durchstarten

Eine Gold-Silber-Ratio von 100 kommt nicht alle Tage vor und weist auf die Besonderheit der aktuellen Situation hin. In erster Linie ist es die Stärke des Goldpreises, die das Geschehen aktuell prägt. Gold als Absicherung und als sicherer Hafen hatte in der jüngeren Vergangenheit wohl noch nie eine derart große Bedeutung bzw. hohen Stellenwert. Das Ganze manifestiert sich in der beeindruckenden Preisrallye bei Gold. Die hohe Gold-Silber-Ratio weist aber auch gleichzeitig auf ein immenses Nachholpotenzial von Silber hin. Unter der Annahme, dass sich die Gold-Silber-Ratio wieder abkühlt und der Goldpreis dabei zumindest stabil bleibt, dürfte eine Zwischenrallye bei Silber ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario sein. Dazu passt es, dass der Silberpreis die Handelswoche an entscheidender Stelle beendet hat. Nach einem kleinen Preisbeben hat sich Silber erneut an die eminent wichtige Widerstandszone um 32,2 US-Dollar herangearbeitet; bereit in den nächsten Tagen die Aufholjagd zu starten.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

US-Dollar bricht ein – Gold und Silber profitieren

Die letzten Handelstage haben zu massiven Verwerfungen geführt. Die Renditen der für die Bewertung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen gingen mit 4,5 Prozent ins Wochenende. Noch am Montag (07. April) notierten sie bei 3,9 Prozent. Der US-Dollar geriet zuletzt unter die Räder. Der wichtige US-Dollar-Index tauchte am Freitag unter die 100 Punkte-Marke ab. Zum Vergleich: Bereits am Montag war er von den Turbulenzen gekennzeichnet, lag aber mit 103,5 Punkten noch komfortabel oberhalb der 100 Punkte. Kurzum: Auch vom Devisenmarkt gibt es für Gold und Silber Rückenwind.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Zusammengefasst - Steht Silber ein Preisknall bevor?

Seit dem letzten Wochen-Kommentar („Silberpreis bricht massiv ein. Wann endet das Blutbad bei Silber?“) zu Silber an dieser Stelle hat sich viel getan. Silber hat den Preisschock gut überstanden und zeigte sich insbesondere in der zweiten Hälfte der Woche in Rallyelaune. Die zentrale Frage lautet: Gelingt es Silber, diesen Schwung über das Wochenende zu bewahren und mit in die neue Handelswoche zu nehmen? Gold profitiert vom enormen Absicherungsbedürfnis der Marktakteure. Bei Silber ist dieser Aspekt nicht ganz so stark ausgeprägt. Der Goldpreis hat dennoch eine gewisse Sogwirkung auf Silber. Silber müsste von Gold „nur“ entscheidend über die 32,2 US-Dollar gezogen werden. In diesem Fall würde sich für den Silberpreis die Tür in Richtung 35 US-Dollar öffnen. Und sollte Silber erst einmal die 35 US-Dollar erreicht und ggf. überwunden haben, könnte es rasch auf 40 US-Dollar oder gar 50 US-Dollar gehen.

Hoffnung macht zudem auch ein Blick auf die Entwicklung der Produzentenaktien. Die Aktien der großen Gold- und Kupferproduzenten, wie Barrick Gold, Newmont Corp., aber auch die Aktien der großen Silberproduzenten, wie Pan American Silver, legten zuletzt deutlich zu.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.