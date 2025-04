CNH und DENSO werden auf der EMEA SEC 2025 für ihre herausragenden Bemühungen um den Markenschutz gewürdigt

„Wir von EMEA SEC 2025 sind der Meinung, dass ein bedeutender Fortschritt im Kampf gegen Fälschungen nur durch eine starke Zusammenarbeit möglich ist. CNH und DENSO sind ein Beispiel dafür, wie Partnerschaften – wie die mit Ennoventure – Ideen in wirkungsvolle Markenschutzstrategien für globale Märkte umwandeln können", sagte Hazem Ibrahim, Gründer und Geschäftsführer der ASIAS Security Group SDN BHD.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden CNH und DENSO diese prestigeträchtigen Auszeichnungen auf der EMEA SEC 2025 erhalten", sagte Padmakumar Nair, Geschäftsführer bei Ennoventure, Inc.„Ihre Anerkennung ist ein Beweis für die Wirkung unserer KI-gestützten Verschlüsselungslösungen bei der Sicherung von Marken und dem Schutz der Verbraucher. Dieser Sieg unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Technologien, die sinnvolle Veränderungen beim Markenschutz bewirken."

Informationen zu Ennoventure, Inc.

Ennoventure, Inc. ist ein globales SaaS-Unternehmen, das die digitale Revolution im Markenschutz anführt und sich durch seine patentierte unsichtbare Signatur auszeichnet, die auf KI und Kryptographie basiert. Mit Innovation und Menschen im Mittelpunkt unterstützen wir Marken und Verbraucher, indem wir Produktverpackungen authentifizieren und sie in intelligente, vernetzte Verpackungen verwandeln. Unsere Lösungen lassen sich nahtlos in die Produktverpackung integrieren, ohne dass der Prozess geändert oder Investitionen getätigt werden müssen. Große Marken auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere unsichtbaren Signaturen auf Milliarden von Produktverpackungen in verschiedenen Branchen, darunter Automobil- und Industrieersatzteile, FMCG, Agrochemikalien und viele mehr. Ennoventure, Inc. hat seinen Hauptsitz in Massachusetts und unterhält Büros in Dubai und Indien.

