Spannende Updates von: Nestle, Abbott Laboratories, Heineken & Lindt & Sprüngli

Unternehmenstermine

00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q1-Umsatz

06:30 Uhr, Schweden: Nordea Bank, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q1-Umsatz

07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q1-Zahlen (9.00 Pressegespräch, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Frankreich: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Pre-Close Q1/25

08:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q1-Zahlen

10:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung

12:00 Uhr, Schweden: Autoliv, Q1-Zahlen

12:30 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Hauptversammlung

12:45 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 Uhr, Frankreich: Sanofi, Hauptversammlung

13:00 Uhr, USA: Travelers, Q1-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 Uhr, Niederlande: KPN, Hauptversammlung

14:30 Uhr, Schweiz: Nestle, Hauptversammlung

15:00 Uhr, Schweiz: Georg Fischer, Hauptversammlung

15:00 Uhr, Schweiz: Mikron, Hauptversammlung

15:30 Uhr, Schweiz: Bucher, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: United Airlines, Q1-Zahlen

16:30 Uhr, Schweiz: Geberit, Hauptversammlung

22:10 Uhr, USA: Alcoa, Q1-Zahlen

22:30 Uhr, Australien: BHP Group, 9-Monatsbericht Produktion

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 2/25

04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 3/25

04:00 Uhr, China: BIP Q1/25

04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 3/25

09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 2/25

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 3/25

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 3/25

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 3/25

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 2/25

16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 4/25

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)



