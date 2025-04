Einigung auf Pandemievertrag womöglich nächste Woche

GENF (dpa-AFX) - Im Ringen um einen weltweiten Pandemievertrag sollen letzte Hürden in den kommenden Tagen aus dem Weg geräumt werden. Die Verhandler wollen am Dienstag erneut zusammenkommen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mit. Mitgliedsländer müssten einige vorgeschlagene Passagen zunächst mit ihren Regierungen besprechen. Der Vertrag soll bei der Weltgesundheitsversammlung im Mai in Genf verabschiedet werden.

Der Vertrag soll Chaos wie bei der Corona-Pandemie verhindern und unter anderem dafür sorgen, dass in einer ähnlichen Situation Menschen in aller Welt gleichermaßen zügig an Schutzmaterial und Impfstoffe kommen. Für die WHO ist klar: Die nächste Pandemie ist nur eine Frage der Zeit.