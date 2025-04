Spätes Osterfest sorgt für volle Betten an Ost- und Nordsee Die Nachfrage nach Unterkünften an Nord- und Ostsee für die Osterfeiertage (18. bis 21. April) ist nach Angaben der Tourismuswirtschaft hoch. Die aktuelle Buchungslage für die Oster- und Pfingstfeiertage zeige, dass es an manchen Orten durchaus eng …