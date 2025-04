Debüt von „Zhejiang's Fine Products" auf der 5. CICPE

Neue Verbrauchertrends, neue technologische Kräfte

HAIKOU, China, 13. April 2025 /PRNewswire/ -- Vom 13. bis 18. April findet die 5. China International Consumer Products Expo (CICPE) in Haikou, Hainan, statt. Ein wichtiger Höhepunkt ist die Premiere der Ausstellung „Zhejiang's Fine Products: A Legacy of Excellence" in der Sektion China Chic. Unternehmen wie Lingban Technology (die Muttergesellschaft von Rokid), OSM und Hu Qing Yu Tang stellen auf der Messe ihre neuen Produkte vor.

Die Ausstellung steht unter dem Motto „Neue Konsumtrends, neue technologische Kräfte" und zeigt Zhejiangs Bestreben, traditionelle Handwerkskunst mit modernster Innovation zu verbinden. Unter dem Motto „Weltklasse-Qualität, hergestellt in Zhejiang" erleben Besucher eine hybride Ausstellung, die physische Exponate und virtuelle Interaktionen kombiniert. Die Kulturabteilung stellt alteingesessene Industrien in den Mittelpunkt. 18 Marken präsentieren über 200 Produkte, vom traditionellen Handwerk bis zu modernen Konsumgütern. Eine virtuelle Ausstellung, die gemeinsam mit der Taobao & Tmall Group von Alibaba entwickelt wurde, erweitert das Schaufenster auf digitalem Wege.