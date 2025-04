Aktionäre von Converge Technology Solutions stimmen der Übernahme durch H.I.G. Capital zu

TORONTO und GATINEAU, QC, 13. April 2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder das „Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich bekannt zu geben, dass die Inhaber (die „Aktionäre") der Stammaktien von Converge („Stammaktien") auf der heutigen außerordentlichen Aktionärsversammlung (die „Versammlung") den Sonderbeschluss zur Genehmigung der geplanten Übernahme von Converge durch eine Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G.") gemäß einem Arrangement-Plan nach dem Canada Business Corporations Act (das „Arrangement").

Der Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arrangements wurde mit (i) 98,85 % der von persönlich (virtuell) anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen und auf der Versammlung stimmberechtigten Aktionären abgegebenen Stimmen und (ii) 98,71 % der Stimmen, die von persönlich (virtuell) anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen und auf der Versammlung stimmberechtigten Aktionären abgegeben wurden, mit Ausnahme der Stimmen, die von bestimmten Aktionären abgegeben wurden, die Rollover-Equity-Vereinbarungen mit H.I.G. abgeschlossen haben (die „Rollover-Aktionäre"), und aller anderen Stimmen, die gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ausgeschlossen werden müssen. Insgesamt wurden 131.318.378 Stimmen von den Aktionären abgegeben, was etwa 69,63 % der Stimmen aller zum Stichtag der Versammlung im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft entspricht.

Gemäß den Bedingungen des Arrangements erhalten die Aktionäre eine Barzahlung von 6,00 CAD pro Stammaktie (die „Gegenleistung"), mit Ausnahme bestimmter Stammaktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden. Weitere Einzelheiten zum Arrangement, einschließlich Informationen zur Zahlung der Gegenleistung, sind im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 10. März 2025 (das „Rundschreiben") und in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. April 2025 zu finden. Das Rundschreiben, das begleitende Übermittlungsschreiben (das „Übermittlungsschreiben") und die Pressemitteilung sind auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Eingetragene Aktionäre, die dies noch nicht getan haben, müssen das Übertragungsschreiben ausfüllen und unterschreiben und es zusammen mit dem/den Zertifikat(en)/DRS-Schein(en), das/die ihre Aktien repräsentiert/repräsentieren, und allen anderen erforderlichen Dokumenten und Instrumenten gemäß den im Übertragungsschreiben dargelegten Verfahren zurücksenden.