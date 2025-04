XCMG Crane präsentiert auf der bauma 2025 sechs auf Europa zugeschnittene Modelle und sichert sich mit nachhaltigen Innovationen Großaufträge

XCA60_EV: Der weltweit erste Hybrid-Geländekran verfügt über ein selbst entwickeltes öl-elektrisches Hybridsystem, das die Kohlenstoffemissionen um 40 % reduziert. Der XCA60_EV ist mit einem 400-V-Steckersystem für emissionsfreies Heben ausgestattet und kombiniert einen 170-kW-Elektromotor mit einem Zweimotor-Transportsystem (400 kW Gesamtleistung) für optimale Kraftstoffeffizienz.

Die kompakten und intelligenten Krane , die auf der G2-Technologieplattform von XCMG aufgebaut sind, eignen sich hervorragend für enge städtische Umgebungen. Der XCA80G7-1E bietet ein kompaktes Design mit einem 60-Meter-Ausleger und einer Doppelhaken-Koordination für Projekte im städtischen Bereich, während der XCA250G7-1E über eine Fernsteuerung für die Effizienz eines einzelnen Bedieners und innovative Teleskopsysteme für beengte Baustellen verfügt.

Die European Customized Rough-Terrain Cranes, der XCR50_E, der mit seiner ultraschmalen, 2,5 m breiten Bauweise die EU-Transportnormen erfüllt, sowie der XCR70_E und der XCR90_E, die ihre robuste Leistung bei Gaskraftwerksprojekten in der Türkei unter Beweis gestellt haben, verfügen über umweltfreundliche Hydrauliksysteme und kraftstoffsparende Drehmomentwandler.

Yang Dongsheng, Vorsitzender von XCMG Machinery, bekräftigte die Strategie des Unternehmens In Europe, For Europe : „Wir sind entschlossen, eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen und intelligenten Infrastruktur in Europa zu übernehmen."

Diese Strategie zahlte sich auf der bauma 2025 aus, denn XCMG sicherte sich Großaufträge von deutschen, französischen und niederländischen Kunden für seine Hybrid- und Kompaktmodelle. Diese Aufträge unterstreichen, dass Europa die maßgeschneiderten Lösungen von XCMG und den Fahrplan für einen umweltfreundlichen Übergang unterstützt.

Der Geschäftsführer eines niederländischen Hebe- und Transportunternehmens und sein Team lobten XCMG-Krane während der bauma 2025 in höchsten Tönen: „Die Krane der G2-Serie von XCMG zeigten eindrucksvoll eine humanisierte Technik – ihre Panorama-Rundum-Windschutzscheibe und die versenkte Anordnung der Steuerkonsole verbesserten die Sicht im Betrieb um über 40 %."

Der Kunde hob außerdem hervor, dass die Produkte von XCMG in Details wie der Anordnung der Hydraulikleitungen, den zentralen Schmiersystemen, der Schweißnahtverarbeitung und der Toleranzkontrolle der Bauteile eine Fertigungskompetenz von Weltklasse aufweisen und die europäischen Standards vollständig erfüllen.

„Von der Betriebsergonomie bis hin zur Zuverlässigkeit der Ausrüstung haben die Krane von XCMG unser technisches Team mit ihrer außergewöhnlichen Leistung überzeugt. Sie werden unsere bevorzugte Marke für künftige Beschaffungen sein", kommentierte das Team.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2663220/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-crane-prasentiert-auf-der-bauma-2025-sechs-auf-europa-zugeschnittene-modelle-und-sichert-sich-mit-nachhaltigen-innovationen-groWauftrage-302427068.html