Handelskrieg zwischen USA und China: Alphabet unter Druck – Analysten warnen!

Analysten von Oppenheimer äußern Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China auf die Werbebranche, insbesondere auf Alphabet, die Muttergesellschaft von Google. In dieser Woche kündigte US-Präsident Donald Trump eine 90-tägige Pause bei der Umsetzung von Zöllen für alle Länder außer China an, während China die Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent erhöhte. Diese Entwicklungen führten zunächst zu einem Anstieg der Märkte, jedoch sorgte die Unsicherheit über den Handelskonflikt am Donnerstag für einen Rückgang.

Trotz der vorübergehenden Zolllockerungen erhebt die Trump-Administration weiterhin 10 Prozent Zölle auf Importe aus den meisten Ländern, mit Ausnahme von Kanada und Mexiko, sowie 25 Prozent auf Stahl-, Aluminium- und Autoimporte. Oppenheimer senkte das Kursziel für Alphabet von 225 auf 185 US-Dollar pro Aktie, behielt jedoch die „Outperform“-Bewertung bei. Die Analysten erwarten, dass die Zölle, abgesehen von denen gegen China, vorübergehend sind, und dass die Auswirkungen im zweiten Quartal spürbar sein werden, während die langfristigen Folgen anhalten könnten. Insbesondere die Werbeeinnahmen aus sozialen Medien könnten leiden, wobei Oppenheimer Google und Pinterest weniger gefährdet sieht als Snap und Meta Platforms.