Tesla-Aktie im freien Fall: Analysten senken Kursziele und Verkaufszahlen sinken!

Die Tesla-Aktie hat kürzlich einen signifikanten Rückgang erlebt, nachdem sie zuvor einen Anstieg von 23 Prozent verzeichnet hatte. Am Donnerstag fiel der Kurs um 7,3 Prozent auf 252,40 US-Dollar, was einen Rückgang von 38 Prozent im bisherigen Jahresverlauf bedeutet. Analysten von UBS, Goldman Sachs und Mizuho äußerten sich skeptisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und senkten ihre Kursziele. UBS reduzierte das Ziel von 225 auf 190 US-Dollar, während Goldman Sachs von 275 auf 260 US-Dollar korrigierte. Mizuho blieb optimistisch, senkte jedoch das Ziel von 430 auf 375 US-Dollar.

Die Verkaufszahlen von Tesla in Europa sind im ersten Quartal stark gesunken, was durch Proteste und einen Imageverlust verschärft wird. CEO Elon Musk steht wegen seiner politischen Äußerungen in der Kritik, insbesondere in Bezug auf die Handelskonflikte, die durch die US-Regierung unter Präsident Trump angeheizt wurden. Die neuen Zölle, die auf viele importierte Komponenten angewendet werden, belasten das Unternehmen zusätzlich, da es stark auf hohe Stückzahlen in Europa und Asien angewiesen ist. Musk kritisierte die Handelsberater der Regierung scharf, während er gleichzeitig die harte Linie gegen China unterstützte.