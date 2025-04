Apple unter Druck: Steigende Zölle drohen Preisanstieg bei iPhone & Co.

Trotz der Diversifizierung der Produktion in andere Länder bleibt China das zentrale Element in Apples Lieferkette. Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley betont, dass eine vollständige Unabhängigkeit von China kurzfristig unrealistisch ist. Zwar könnten schnellere Produktionsausweitungen in Indien und eine strategische Verschiebung hin zu margenstärkeren iPhones helfen, die Belastungen zu mildern, doch dies sei kein langfristiger Lösungsansatz.

Ein möglicher Ausweg könnte in politischen Verhandlungen liegen. In der Vergangenheit konnte Apple bereits Sonderregelungen erwirken, und Experten glauben, dass die Investitionen von 500 Milliarden US-Dollar in den USA sowie die Schaffung von 20.000 Arbeitsplätzen politischen Spielraum schaffen könnten. Dennoch bleibt die Forderung Trumps, Apple solle in den USA produzieren, umstritten, da ein in den USA gefertigtes iPhone mit geschätzten Kosten von rund 3.500 US-Dollar für viele Verbraucher unerschwinglich wäre.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschärften Zölle auf China erhebliche Risiken für Apple darstellen, sowohl in Bezug auf die Aktienkurse als auch auf die Preisgestaltung der Produkte. Die Unsicherheiten im Handelskonflikt und die Abhängigkeit von China könnten die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stark beeinflussen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 198,2EUR auf Nasdaq (12. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.