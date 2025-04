Kapitalmärkte im Chaos: Anleiherenditen steigen, Aktienkurse fallen!

In der vergangenen Woche zeigten die Kapitalmärkte eine ausgeprägte Nervosität, die sich in einem massiven Rückgang der Aktienkurse und einem gleichzeitigen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen äußerte. Normalerweise gelten Staatsanleihen als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten, doch die Renditen zehnjähriger US-Treasuries stiegen auf über 4,5 %, was einen Anstieg von mehr als einem halben Prozentpunkt innerhalb weniger Tage darstellt. Diese Entwicklung ist ungewöhnlich, da normalerweise in unsicheren Zeiten Kapital von riskanteren Anlagen in Anleihen fließt.

Ein wesentlicher Faktor für die Unruhe am Anleihemarkt ist die Eskalation der US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump, die Erinnerungen an frühere Marktturbulenzen weckt. Zudem spekulieren viele Hedgefonds auf minimale Kursunterschiede zwischen Anleihen und Derivaten, was in Zeiten hoher Volatilität zu panikartigen Verkäufen führen kann. Die Angst, dass China als einer der größten Gläubiger der USA US-Staatsanleihen aus politischen Gründen abstoßen könnte, verstärkt die Unsicherheit zusätzlich.