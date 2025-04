Handelskrieg eskaliert: Zölle auf Rekordhöhe – Was bedeutet das für Anleger?

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zölle auf chinesische Importe drastisch erhöht hat. Diese Maßnahmen, die Zölle von bis zu 145 % auf bestimmte Waren umfassen, haben China veranlasst, Vergeltungszölle von bis zu 125 % auf US-Waren einzuführen. Diese Entwicklungen haben zu einem spürbaren Rückgang der Aktienkurse geführt, während Anleger zunehmend besorgt über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sind.

Trotz der angespannten Situation gibt es Anzeichen für eine vorübergehende Stabilisierung an den Märkten. Die US-Börsen haben sich nach der Ankündigung einer Pause bei den Zöllen für andere Länder erholt, was das Rezessionsrisiko verringert hat. Der DAX konnte sich über der Marke von 19.300 Punkten stabilisieren, was auf eine gewisse Erleichterung hinweist. Dennoch bleibt die Unsicherheit groß, da die universellen Zölle von 10 % weiterhin bestehen und das Vertrauen in die US-Wirtschaft stark beeinträchtigt ist.