Mutares platziert 910.000 Aktien der Steyr Motors AG – Details zur Umstrukturierung

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 11. April 2025 die Details zur Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Transaktion wurden insgesamt 910.000 Aktien zu einem Preis von 34,00 Euro pro Aktie platziert. Die Umplatzierung, die sich an qualifizierte Anleger richtete, wurde als Teil der Strategie von Mutares initiiert, ihre Beteiligung an Steyr zu reduzieren und den Streubesitz des Unternehmens zu stärken. Der Bruttoemissionserlös aus dieser Maßnahme beläuft sich auf etwa 74 Millionen Euro.

Nach Abschluss der Umplatzierung wird Mutares weiterhin rund 40 % der Anteile an Steyr halten. Zudem unterliegt das Unternehmen einer Lock-Up-Verpflichtung von 180 Tagen, die marktübliche Ausnahmen beinhaltet. Die Umplatzierung wurde von Hauck Aufhäuser Investment Banking als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.