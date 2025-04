Revolution in der Tiermedizin: Kaltplasma gegen Hautkrankheiten!

Die Viromed Medical AG hat eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Lang Life Sciences GmbH, die unter der Marke AMAMUS Vet agiert, für ihr Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP VET in der Veterinärmedizin geschlossen. Diese Vereinbarung, die am 10. April 2025 bekannt gegeben wurde, betrifft die Vermarktung des ViroCAP VET in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lang Life Sciences erhält die exklusiven Vertriebsrechte für die Behandlung von Hautinfektionen, Ekzemen, allergischen Reaktionen und anderen dermatologischen Erkrankungen bei Tieren. In den ersten 12 Monaten plant das Unternehmen, mindestens 1.000 Geräte zu erwerben und diese unter der Marke AMAMUS Vet zu vertreiben. Die Belieferung soll ab Ende August 2025 beginnen.

Jan Lang, Gründer und Geschäftsführer von Lang Life Sciences, betont, dass das Ziel der Partnerschaft darin besteht, den Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin zu reduzieren und schmerzfreie Therapien für Tiere zu ermöglichen. Die Kaltplasma-Technologie, die seit 2018 in der Tiermedizin eingesetzt wird, gilt als digitales Antibiotikum und kann auch gegen virale Infektionen wirken. Viromeds ViroCAP hat in wissenschaftlichen Studien ein überlegendes Profil in der effektiven und schmerzfreien Behandlung dermatologischer Erkrankungen gezeigt.