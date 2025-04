Ölpreise im Sturzflug: Geopolitik und Handelskonflikte belasten Märkte!

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen erhebliche Schwankungen erlebt, die vor allem durch geopolitische Entwicklungen und Handelskonflikte beeinflusst wurden. Am Donnerstag gaben die Ölpreise, die am Mittwoch nach der teilweisen Aussetzung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump gestiegen waren, wieder nach. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel auf 62,14 Dollar, was einem Rückgang von 3,32 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank um 3,44 Dollar auf 58,89 Dollar. Diese Preisschwankungen sind Ausdruck der anhaltenden Unsicherheit an den Märkten, insbesondere im Hinblick auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.

Die Sorgen um die globale Konjunktur bleiben bestehen, da die Zölle auf chinesische Waren am Mittwoch sogar erhöht wurden. Die Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Zölle und deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach Rohöl dämpfen die Marktstimmung. Vor der Ankündigung von Trump lagen die Preise für beide Ölsorten noch bei etwa 12 Dollar mehr.