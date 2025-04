Euro erreicht Höchststand: Was bedeutet Trumps Zollpolitik für die Märkte?

Am Donnerstag, den 13. April 2023, erreichte der Euro im US-Handel mit einem Kurs von 1,1216 US-Dollar den höchsten Stand seit Juli 2023. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1082 Dollar fest, was einen Anstieg im Vergleich zum Vortag darstellt. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund einer angespannten Marktlage zu betrachten, die durch die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump geprägt ist. Trump hatte am Mittwoch die Zölle auf chinesische Importe erhöht, was die Unsicherheit an den Märkten verstärkt hat. Die Zölle sind nur für 90 Tage ausgesetzt, was die Konjunkturängste weiter anheizt. Ökonomen warnen, dass die anhaltenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowohl die chinesische als auch die globale Wirtschaft stark belasten könnten.

Zusätzlich belastet die gesunkene Inflationsrate in den USA den Dollar. Im März fiel die Inflationsrate überraschend auf 2,4 Prozent, was vor allem auf niedrigere Energiepreise zurückzuführen ist. Experten erwarten jedoch, dass die Auswirkungen der Zollpolitik erst in den kommenden Monaten spürbar werden, was die Inflation in die Höhe treiben könnte. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, bezeichnete die aktuellen Preisentwicklungen als „Makulatur“ und prognostiziert, dass die Inflationsraten bis Ende 2025 auf 4,0 Prozent steigen könnten.