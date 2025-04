Scania übernimmt Northvolt-Werk: Ein neuer Kurs für die Elektromobilität!

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat einen Käufer für sein polnisches Werk gefunden: Scania, ein Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns, hat sich mit dem Insolvenzverwalter auf die Übernahme der Industriesparte in Danzig sowie des Entwicklungszentrums in Stockholm geeinigt. Die Northvolt-Industriesparte beschäftigt 260 Mitarbeiter und produziert Batteriemodule, unter anderem für Baumaschinen. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Northvolt hatte im März Insolvenz angemeldet, während die Zukunft der im Bau befindlichen Fabrik in Schleswig-Holstein, die nicht Teil des Verkaufs ist, weiterhin ungewiss bleibt. Diese Projektgesellschaft wird jedoch nicht direkt von der Insolvenz betroffen, da der Bund und das Land Schleswig-Holstein die Ansiedlung mit einer Bürgschaft von 600 Millionen Euro unterstützt haben.

Parallel dazu hat der Lkw- und Bushersteller MAN in Nürnberg die Produktion von Batterien für Elektromotoren gestartet, nachdem das Unternehmen über 100 Jahre Dieselmotoren hergestellt hat. MAN plant, in den kommenden Jahren 150 Millionen Euro in die neue Produktionsanlage zu investieren, von denen bereits 100 Millionen Euro geflossen sind. Die neue Batteriegeneration soll sowohl die Module als auch die Packs umfassen. Die Umstellung wird sowohl vom Bund als auch von der bayerischen Staatsregierung gefördert und sichert rund 400 Arbeitsplätze.