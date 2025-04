Siltronic AG: Goldman Sachs und HAL Trust erhöhen Stimmrechtsanteile!

Die Mitteilung zeigt, dass die Goldman Sachs Group, Inc. am 3. April 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Die Gesamtstimmrechtsanteile der Goldman Sachs Group belaufen sich nun auf 5,06%, wobei 0,28% direkt und 4,78% über Finanzinstrumente gehalten werden. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der die Anteile bei 4,96% lagen, ist ein Anstieg zu verzeichnen. Dies könnte auf eine strategische Anpassung im Portfolio von Goldman Sachs hindeuten.

Am 10. April 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Transaktionen von Aktien und Finanzinstrumenten entstanden sind.

Zusätzlich wurde am 11. April 2025 eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die HAL Trust betrifft. Diese hat am 8. April 2025 die Schwelle von 3% überschritten und hält nun 15,10% der Stimmrechte an der Siltronic AG. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den vorherigen 10,09% dar. HAL Investments B.V. ist der Hauptaktionär innerhalb der HAL Trust-Struktur.

Die Siltronic AG, mit Sitz in München, ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden. Die Bekanntmachungen der Stimmrechtsänderungen sind für Investoren von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und mögliche strategische Veränderungen geben.

Darüber hinaus wurde am 10. April 2025 eine Korrektur zur Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2025 veröffentlicht. In dieser Korrektur wird klargestellt, dass die vorgeschlagene Dividende von 0,20 Euro pro Aktie ein gemeinsamer Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat ist. Diese Klarstellung ist wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden und die Transparenz gegenüber den Aktionären zu gewährleisten.

Insgesamt zeigen die jüngsten Entwicklungen bei der Siltronic AG eine dynamische Veränderung in der Aktionärsstruktur, die sowohl durch institutionelle Investoren als auch durch strategische Entscheidungen des Unternehmens geprägt ist. Die kommenden Hauptversammlungen und die damit verbundenen Entscheidungen werden von den Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 33,72EUR auf Tradegate (11. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.