UBS Group AG erhöht Stimmrechtsanteil an TeamViewer SE – Was bedeutet das? Am 10. und 11. April 2025 veröffentlichte die TeamViewer SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurden. Diese Mitteilungen informieren über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der UBS Group AG, …