Gerresheimer AG: Umsatzsprung dank Bormioli-Übernahme – Ausblick optimistisch!

Im Geschäftsbereich Plastics & Devices erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 294,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 14 % durch die Bormioli-Übernahme entspricht. Organisch fiel der Umsatz jedoch um 3,3 %, was auf die Verschiebung von Spritzengeschäften in die kommenden Quartale zurückzuführen ist. Das Adjusted EBITDA in diesem Segment wuchs um 7 % auf 63,4 Millionen Euro, während die EBITDA-Marge auf 21,5 % sank.

Im Bereich Primary Packaging Glass stieg der Umsatz auf 227,1 Millionen Euro, ebenfalls durch die Übernahme bedingt, während die organische Entwicklung einen Rückgang von 10,2 % aufwies. Das Adjusted EBITDA in diesem Bereich stieg um 15,4 % auf 40,2 Millionen Euro, was eine Margenausweitung auf 17,7 % zur Folge hatte.

Gerresheimer erwartet, dass das profitable Wachstum im zweiten Quartal auf organischer Basis fortgesetzt wird, insbesondere durch die Nachfrage nach High Value Solutions für Biopharmazeutika und neue Produktionslinien. Die mittelfristigen Prognosen deuten auf ein organisches Umsatzwachstum von 8-10 % CAGR und eine EBITDA-Marge von 23-25 % hin. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seiner zukünftigen Entwicklung.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 54,30EUR auf Tradegate (11. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.