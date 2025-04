Elektrobusse auf dem Vormarsch: Daimler Buses setzt auf nachhaltige Mobilität!

Für das laufende Jahr strebt Daimler Buses den Verkauf von 25.000 bis 30.000 Bussen an und peilt eine Umsatzrendite zwischen 8 und 10 Prozent an. Die Umsatzrendite ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens, da sie das Verhältnis des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum Umsatz zeigt.

Elektrobusse gewinnen im innerstädtischen Nahverkehr in Europa zunehmend an Bedeutung. Laut Till Oberwörder, dem Chef von Daimler Buses, betrugen die Zulassungen von Stadtbussen mit Elektroantrieb im Jahr 2024 bereits über 50 Prozent. Daimler Buses plant, seinen Service für Elektrobusse zu erweitern, indem das Unternehmen ab sofort die Aufbereitung alter Batterien anbietet und ab dem kommenden Jahr einen Batterietausch einführt. Ziel ist es, dass Kunden Elektrobusse ebenso lange und wirtschaftlich nutzen können wie herkömmliche Fahrzeuge.

Daimler Buses beschäftigt weltweit 16.000 Mitarbeiter, davon etwa 8.000 in Deutschland. Oberwörder betonte, dass das Unternehmen der letzte Hersteller ist, der in Deutschland produziert, und zwar an zwei Standorten in Mannheim und Neu-Ulm. Für die deutschen Mitarbeiter gilt bis Ende 2033 eine Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen nahezu ausschließt.

Im Jahr 2024 konnte Daimler Buses seinen Absatz um zwei Prozent auf rund 26.600 Einheiten steigern. Auch das Geschäft mit Reisebussen verlief positiv, und die Erlöse stiegen um 15 Prozent auf über 5,2 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite lag bei 8,3 Prozent, während sie im Jahr 2023 bei 4,7 Prozent lag.

Das Unternehmen bietet seit 2018 einen Stadtbus in elektrischer Variante an und plant, ab 2026 ein weiteres Modell für Überlandlinien und den Ausflugsverkehr einzuführen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen auch elektrisch angetriebene Reisebusse im Programm sein. Diese müssen jedoch unterwegs aufgeladen werden.

Oberwörder kritisierte die langsame Entwicklung beim Aufbau von Schnelllade- und Wasserstofftankstellen und betonte, dass Daimler Buses neben Batterien auch auf Wasserstoff setzt, um Strom für die E-Motoren zu liefern. Die Elektrifizierung des Busverkehrs wird somit weiterhin vorangetrieben, um den Anforderungen einer nachhaltigen Mobilität gerecht zu werden.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 32,93EUR auf Tradegate (11. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.