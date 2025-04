Revolution im Mittelstand: q.beyond launcht sichere KI-Plattform für Unternehmen!

Die q.beyond AG hat am 10. April 2025 die Einführung ihrer neuen KI-Plattform „Private Enterprise AI“ bekannt gegeben, die speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre sensiblen Daten in einer sicheren, dedizierten Private Cloud zu verarbeiten, ohne auf Public Clouds zurückgreifen zu müssen. Die Lösung zielt darauf ab, die IT-Souveränität der Unternehmen zu stärken und gleichzeitig die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu fördern.

Die Plattform kombiniert die Funktionalitäten gängiger generativer KI-Umgebungen und Large Language Modelle (LLM) und ist in den Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond oder in den eigenen Rechenzentren der Unternehmen verfügbar. CEO Thies Rixen betont, dass das Interesse an IT-Souveränität in der mittelständischen Wirtschaft stark gestiegen ist. q.beyond reagiert auf dieses Bedürfnis, indem es Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung bietet, die sowohl sicher als auch compliance-konform ist.