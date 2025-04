Eckert & Ziegler: Dividende steigt auf 0,50 Euro – Aktionäre jubeln!

Der Vorschlag zur Dividende wurde vom Aufsichtsrat des Unternehmens genehmigt und wird auf der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 zur Abstimmung gebracht. Der Jahresabschluss für 2024 wurde bereits am 10. April 2025 festgestellt und erhielt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Eckert & Ziegler ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter weltweit.

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat angekündigt, seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie auszuzahlen. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zur Dividende des Vorjahres dar, in dem die Aktionäre lediglich 5 Cent pro Aktie erhielten. Der Grund für die niedrige Ausschüttung im letzten Jahr lag in der strategischen Entscheidung des Unternehmens, den Gewinn in Wachstumsprojekte zu reinvestieren.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Radiopharmazeutika konzentriert, insbesondere im Bereich der Krebsdiagnostik und -therapie. Ein Beispiel für die Produktpalette ist das Radiopharmazeutikum Theralugand, das in der Behandlung von neuroendokrinen Tumoren und metastasierendem Prostatakrebs eingesetzt wird. Um der wachsenden Nachfrage nach Lutetium-177, einem wichtigen therapeutischen Radioisotop, gerecht zu werden, investiert Eckert & Ziegler derzeit rund 10 Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den USA.

In einem weiteren Schritt zur Stärkung der transatlantischen Beziehungen besuchte der US-Generalkonsul Jason Chue kürzlich den Produktionsstandort in Braunschweig. Während seines Besuchs lobte er die enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Eckert & Ziegler, die etwa 40% ihres Umsatzes in den USA erzielt. Das Unternehmen betreibt vier Produktionsstandorte in drei Bundesstaaten und beschäftigt dort über 170 Mitarbeiter.

Eckert & Ziegler verfolgt das Ziel, die Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen durch die Bereitstellung hochwertiger Radionuklide zu verbessern. Dr. Harald Hasselmann, der Vorstandsvorsitzende, betonte die Bedeutung der Produkte des Unternehmens für die Weiterentwicklung nuklearmedizinischer Therapieansätze. Die Aktie von Eckert & Ziegler ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet und wird als ein bedeutender Akteur im Bereich der Medizintechnik angesehen.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 49,24EUR auf Tradegate (11. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.