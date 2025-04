Bundesliga-Klassiker: Bayern verpasst Meistertitel, Dortmund kämpft tapfer!

Im Bundesliga-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund hat der Rekordmeister einen entscheidenden Schritt in Richtung des 34. Meistertitels verpasst. Nach einem 0:0-Unentschieden von Verfolger Bayer Leverkusen musste sich auch Bayern mit einem 2:2 (0:0) begnügen. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung der Münchner weiterhin sechs Punkte.

Das Spiel nahm erst nach der Halbzeit Fahrt auf. Dortmund, nach einer 0:4-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona unter Druck, ging durch ein Kopfballtor von Maximilian Beier in der 48. Minute in Führung. Die Bayern reagierten jedoch schnell: Die eingewechselten Raphael Guerreiro (65.) und Serge Gnabry (69.) sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch der BVB zeigte große Moral und glich durch Waldemar Anton in der 75. Minute erneut aus.