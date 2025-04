Rekordumsatz für Cantourage: Über 25 Millionen Euro im ersten Quartal 2025!

Die Cantourage Group SE, ein führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis in Europa, hat am 10. April 2025 ein Rekordquartal für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 25,6 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahreswert von 6,1 Millionen Euro eine mehr als vierfache Steigerung darstellt. Besonders bemerkenswert ist, dass Cantourage im März 2025 erstmals einen Monatsumsatz von über 10,7 Millionen Euro erzielte, was den bisherigen Rekord von 8,5 Millionen Euro im Dezember 2024 deutlich übertrifft.

Der Umsatzanstieg ist auf die stark wachsende Nachfrage nach Cannabisblüten zurückzuführen. Im gesamten Jahr 2024 erzielte Cantourage einen Umsatz von 51,4 Millionen Euro, was einer Steigerung von 118 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat das Unternehmen in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Deutschland und Portugal investiert und bestehende Partnerschaften mit über 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern, insbesondere in Kanada, ausgebaut.