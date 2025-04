FMR LLC erhöht Stimmrechte an JOST Werke SE auf 10% – Was bedeutet das?

Am 11. April 2025 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch die FMR LLC, eine in Wilmington, USA, ansässige juristische Person, ausgelöst wurden.

Am 4. April 2025 überschritt FMR LLC die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der JOST Werke SE, die nun bei 10 % liegen. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der FMR LLC 9,99 % der Stimmrechte hielt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der JOST Werke SE beträgt 14.900.000, was bedeutet, dass FMR LLC nun 1.490.000 Stimmrechte direkt oder zugerechnet hält.