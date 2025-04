Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Westwing Group SE auf 7,06 %

Am 10. April 2025 veröffentlichte die Westwing Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Einblick in die Veränderungen der Stimmrechtsanteile der Gesellschaft. Der Emittent, die Westwing Group SE, hat seinen Sitz in München und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900BN8B4KAHILIX84 registriert.

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie von Finanzinstrumenten. Der Mitteilungspflichtige ist die Goldman Sachs Group, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 3. April 2025 überschritt Goldman Sachs die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was zu einer neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 7,06 % führte. Diese Zahl setzt sich aus 0,0004 % direkten Stimmrechten und 7,06 % aus Instrumenten zusammen.