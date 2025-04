Cherry SE: Stimmrechtsanteil von 4,1 % und massive Wertberichtigungen!

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen über die Stimmrechtsbestände, die auf die ISIN DE000A3CRRN9 verweisen. Dabei wird angegeben, dass Allen Ku direkt 1.006.255 Stimmrechte hält, was einem Anteil von 4,1 % entspricht. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in der Mitteilung aufgeführt, die eine Zurechnung nach § 34 WpHG erfordern würden.

Am 11. April 2025 veröffentlichte die Cherry SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. In dieser Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass der Mitteilungspflichtige, Allen Ku, am 21. März 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Huamei Investment Corporation beträgt nun 4,1 % der insgesamt 24.300.000 Stimmrechte der Cherry SE.

Zusätzlich zu dieser Stimmrechtsmitteilung gab die Cherry SE am selben Tag eine Insiderinformation bekannt, die sich auf die bilanzielle Wertberichtigung von Vermögenswerten für das Geschäftsjahr 2024 bezieht. In enger Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wurden Wertberichtigungen in Höhe von 28,6 Millionen Euro vorgenommen. Diese umfassen 7,9 Millionen Euro auf Goodwill, 15,8 Millionen Euro auf sonstige Vermögenswerte des Anlagevermögens und 4,9 Millionen Euro auf Vorräte. Die Abwertung der Vorräte hat einen signifikanten Einfluss auf die bereinigte EBITDA-Marge, die nun bei etwa -6,3 % liegt, im Vergleich zu zuvor -2,0 %.

Die Cherry SE ist ein Unternehmen mit Sitz in München, das im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr an mehreren deutschen Börsen notiert ist. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und wird durch den EQS News-Service bereitgestellt.

Insgesamt zeigen die aktuellen Mitteilungen der Cherry SE sowohl Veränderungen in der Aktionärsstruktur als auch bedeutende Anpassungen in der finanziellen Berichterstattung, die für Investoren und Marktbeobachter von Interesse sind. Die Entwicklungen könnten Auswirkungen auf die Marktperzeption des Unternehmens und dessen zukünftige Geschäftsaussichten haben.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 0,75EUR auf Tradegate (11. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.