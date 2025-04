„SCHOTT Pharma übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und neue Produktionsstätte!“

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat am 10. April 2025 vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht, die die Markterwartungen übertreffen. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 252 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 10 % entspricht. Zudem wird ein EBITDA von 72 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 28,6 % prognostiziert. Diese Zahlen liegen über den Erwartungen der Analysten, die einen Umsatz von 242 Millionen Euro, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 %, ein EBITDA von 62 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 25,5 % prognostiziert hatten.

SCHOTT Pharma bekräftigt seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025, die im Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Die detaillierten Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 sollen am 15. Mai 2025 veröffentlicht werden. Die positive Entwicklung der Quartalszahlen hat auch die Aktienkurse des Unternehmens beeinflusst, die am Freitagmorgen um fast 7 % über dem Xetra-Schlusskurs gestiegen sind. Analysten, darunter Olivier Calvet von UBS, bezeichneten die Ergebnisse als "positive Gewinnwarnung" und stellen in Frage, ob die Jahresziele nicht zu konservativ angesetzt sind.