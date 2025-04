Revolutionäre Studie: Neue Methoden für präzisere Krebsforschung vorgestellt!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat kürzlich durch seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. eine bedeutende Studie veröffentlicht, die von Roche gefördert wurde. Die Studie mit dem Titel „Quantitative Bias Analysis for the Assessment of Bias in Comparisons between Synthetic Control Arms“ wurde im März 2025 im JAMA Network Open veröffentlicht und zielt darauf ab, methodische Lücken in der onkologischen Forschung zu schließen. Sie bietet einen neuen Ansatz zur Verbesserung der Validität klinischer Vergleiche, die auf realen Daten basieren, und adressiert unsichtbare Unterschiede zwischen Patientengruppen, die zu irreführenden Ergebnissen führen können, wenn randomisierte Studien nicht möglich sind.

Die Studie wurde von Alind Gupta, Mitbegründer von Inka Health, in Zusammenarbeit mit Roche und renommierten Experten, darunter Harvard-Professor Miguel Hernán, geleitet. Sie zeigt, wie die quantitative Bias-Analyse (QBA) auf einarmige Studien mit externen Kontrollarmen angewendet werden kann, um Verzerrungen zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu erhöhen. Dies ist besonders relevant, da Regulierungsbehörden wie die FDA zunehmend auf Real-World-Evidence (RWE) zurückgreifen, um regulatorische Entscheidungen zu unterstützen.