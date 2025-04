SoftwareONE stärkt Marktposition: Crayon-Übernahme mit Aktionärsmehrheit beschlossen!

Zusätzlich wurden die Crayon-Gründer Rune Syversen und Jens Rugseth in den Verwaltungsrat von SoftwareONE gewählt, was die Integration der beiden Unternehmen weiter vorantreibt. Daniel von Stockar, Präsident des Verwaltungsrats, äußerte sich optimistisch über die Zustimmung der Aktionäre und betonte die Bedeutung dieser Entscheidung für die zukünftige Wertsteigerung der Unternehmen.

Am 11. April 2025 fand die außerordentliche Generalversammlung der SoftwareONE Holding AG in Luzern statt, bei der die Aktionäre mit großer Mehrheit allen Anträgen des Verwaltungsrats zur Unterstützung des geplanten Erwerbs von Crayon zustimmten. Insgesamt waren 77 Aktionäre und deren Vertreter anwesend, die zusammen 62,44 % des stimmberechtigten Kapitals repräsentierten. Ein zentraler Beschluss war die Schaffung eines Kapitalbands, das dem Verwaltungsrat die Ausgabe von bis zu 72.205.459 neuen Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 ermöglicht. Diese Aktien sollen zur Finanzierung des Erwerbs von Crayon-Aktien verwendet werden.

SoftwareONE hat zudem die Angebotsfrist für den Erwerb von Crayon bis zum 29. April 2025 verlängert. Das ursprüngliche Angebot umfasste einen Preis von NOK 69 in bar sowie 0,8233 neue SoftwareONE-Aktien pro Crayon-Aktie. CEO Raphael Erb zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Interesse an dem Angebot und ist zuversichtlich, dass die Transaktion erheblichen Mehrwert für die Aktionäre beider Unternehmen schaffen wird.

Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erteilung erforderlicher behördlicher Genehmigungen, die bereits in Deutschland, Österreich und der Türkei erteilt wurden. Weitere Genehmigungen sind in Großbritannien und Slowenien erforderlich. Der endgültige Vollzug der Transaktion wird für Juni 2025 angestrebt, nach der ordentlichen Generalversammlung von SoftwareONE am 16. Mai 2025.

SoftwareONE, mit Hauptsitz in der Schweiz und an der SIX Swiss Exchange notiert, ist ein führender Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen. Crayon, mit Sitz in Oslo, Norwegen, ist in 45 Ländern tätig und bietet Dienstleistungen in der strategischen Softwarebeschaffung und IT-Optimierung an. Die Fusion beider Unternehmen wird als strategischer Schritt angesehen, um ihre komplementären Geschäftsfelder zu vereinen und die Marktposition zu stärken.

Die SoftwareONE Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 5,21EUR auf Lang & Schwarz (11. April 2025, 16:50 Uhr) gehandelt.