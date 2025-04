Bossard Holding AG: Umsatz im Q1 2025 steigt um 12% – Erfolgsfaktoren enthüllt!

Die Bossard Holding AG hat am 11. April 2025 ihre Ad-hoc-Mitteilung zum Umsatz im ersten Quartal 2025 veröffentlicht. In dieser Mitteilung wird der aktuelle Stand des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung dargelegt. Die Bossard Holding AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Verbindungstechnik, hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 einen signifikanten Umsatzanstieg verzeichnet.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12%, was auf eine starke Nachfrage in den Kernmärkten zurückzuführen ist. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in den Bereichen Maschinenbau und Automobilindustrie, die beide von einer Erholung nach der Pandemie profitieren. Bossard konnte seine Marktanteile in diesen Sektoren ausbauen, was sich positiv auf die Umsatzentwicklung auswirkt.