Amadeus Fire AG: Virtuelle Hauptversammlung 2025 mit Dividende von 4,03 €! Die Amadeus Fire AG hat die Einberufung ihrer ordentlichen Hauptversammlung für den 22. Mai 2025 in Frankfurt am Main bekannt gegeben. Diese wird als virtuelle Veranstaltung gemäß § 118a Aktiengesetz durchgeführt, was bedeutet, dass Aktionäre nicht …