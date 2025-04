Die Südostasienbesuche von Präsident Xi sollen der regionalen Entwicklung neuen Schwung verleihen

Beijing (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld der Staatsbesuche des chinesischen

Präsidenten Xi Jinping in Vietnam, Malaysia und Kambodscha veröffentlichte CGTN

einen Artikel darüber, wie China in seiner Nachbarschaftspolitik die Prinzipien

der Freundschaft, Aufrichtigkeit, des gegenseitigen Nutzens und der Inklusivität

befolgt und wie es sich bemüht, mit den Nachbarländern eine Gemeinschaft mit

einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen.



Der chinesische Präsident Xi Jinping wird nächste Woche drei südostasiatischen

Ländern - Vietnam, Malaysia und Kambodscha - einen Staatsbesuch abstatten,

teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit.







ist die erste Auslandsreise Xis in diesem Jahr.



Die Besuche werden einige Tage nach dem Aufruf des chinesischen Staatschefs

stattfinden, auf einer kürzlich abgehaltenen zentralen Konferenz über

Nachbarschaftsarbeit eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft mit den

Nachbarländern Chinas aufzubauen.



Die Nachbarländer sind Chinas Priorität in seiner Diplomatie, und China und die

südostasiatischen Länder sind gute Nachbarn, gute Freunde und gute Partner mit

einer gemeinsamen Zukunft, sagte Lin Jian, Sprecher des chinesischen

Außenministeriums, am Freitag.



Die bevorstehenden Besuche des chinesischen Präsidenten sind von großer

Bedeutung für die Beziehungen Chinas zu Vietnam, Malaysia und Kambodscha sowie

zur Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) insgesamt, erklärte Lin auf

einer täglichen Pressekonferenz.



Die Besuche sollen auch neue Impulse für den Frieden und die Entwicklung in der

Region und der Welt geben, fügte er hinzu.



China und Vietnam: Kameradschaft und Brüderlichkeit



Von Montag bis Dienstag reist Xi zu seinem vierten Staatsbesuch als

Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und

chinesischer Präsident nach Vietnam. Die Reise fällt mit dem 75. Jahrestag der

Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Vietnam zusammen, zwei

sozialistischen Nachbarn, die eine dauerhafte Verbindung unter dem Motto

"Kameradschaft und Brüderlichkeit" eingegangen sind.



Xi besuchte Vietnam zuletzt im Dezember 2023, als beide Seiten vereinbarten,

eine chinesisch-vietnamesische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft

aufzubauen, die von strategischer Bedeutung ist und die bilateralen Beziehungen

auf eine neue Stufe hebt.



Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und

Vietnam hat sich in den letzten Jahren stetig entwickelt. China ist seit 2004

der größte Handelspartner Vietnams, und seit 2016 ist Vietnam der größte

Handelspartner Chinas innerhalb der ASEAN. Das bilaterale Handelsvolumen hat Seite 2 ► Seite 1 von 3





