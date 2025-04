Kapitalmarkt kann Trump zum Einlenken bewegen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Fondsmanager Thomas Schüssler glaubt, dass die Börse US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit zur Vernunft bringen kann.



"Der Kapitalmarkt kann schaffen, was kein Staatschef der Welt schaffen kann: Trump zum Einlenken zu bewegen", sagte Schüssler dem "Spiegel". Keine USD-Regierung könne lange gegen den Aktien- und Anleihemarkt bestehen. Trump blieben nur noch Wochen, um seine Zollpolitik zu ändern und Wohlstandsverluste für zahlreiche US-Bürger zu verhindern.





Nachdem der US-Präsident am "Liberation Day" weitreichende Zollpläne für fast jedes Land der Welt vorgestellt hatte, waren die Kurse an den Aktienbörsen massiv eingebrochen. Auch US-Staatsanleihen waren unter Druck geraten. Viele Amerikaner, die in Aktien investiert haben, bekommen das unmittelbar zu spüren. Dadurch wachse der Druck auf den US-Präsidenten, so Schüssler. "Trump kann die Wall Street nicht abschaffen, feuern oder einschüchtern."Schüssler verwaltet seit 2005 den rund 18,5 Milliarden Euro schweren Dividendenfonds der Deutsche-Bank-Tochter DWS. Für Anleger könne die aktuelle Marktphase auch eine Opportunität sein, glaubt der Fondsmanager. "So eine Krise ist immer auch eine Chance, relativ preiswert an gute Aktien zu kommen." Viele Investoren hätten sich in Panik von ihren Anteilsscheinen getrennt. "Jetzt bekommen Sie Aktien im Sonderangebot."