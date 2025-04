ROUNDUP Was Kehl an Hummels schätzt und Kobel 'riesig freuen' würde Die Gedankenspiele um ein Kurz-Comeback von Mats Hummels im Trikot von Borussia Dortmund bei der Club-WM im Sommer in den USA waren auch nach dem Bundesliga-Klassiker in München ein Thema. "Ich würde mich riesig freuen. Ich hatte drei Mega-Jahre …