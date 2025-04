Mauer aus Gold gegen den Crash. Goldpreis heizt Barrick Gold, Newmont & Co ein

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Gold-ETF-Bestände legen deutlich zu

Die Entwicklung der Bestände der physisch besicherten Gold-ETF lässt Rückschlüsse auf die Stimmung unter Investoren und Anlegern zu. Die Flucht in den sicheren Hafen Gold manifestiert sich unter anderem in der Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares. Dessen Bestände legten bereits seit geraumer Zeit zu, doch die Verwerfungen an den Aktienmärkten führten zu einem wahren Run auf den SPDR Gold Shares. Die Bestände legten in den letzten Tagen kräftig zu. Angesichts der Turbulenzen und der unverändert hohen Verunsicherung ist mit einer fortgesetzten Fluchtbewegung in Gold zu rechnen.

Goldpreis stößt die Tür in Richtung 3.500 US-Dollar weit auf

Die furiose Rallye des Goldpreises schlug mit dem Überschreiten der 3.200 US-Dollar ein weiteres Kapitel auf. Es wird wohl nicht das letzte sein, denn die 3.500 US-Dollar zeichnen sich als potenzielles Bewegungsziel immer deutlicher ab. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn etwaige Rücksetzer auf 2.950 US-Dollar begrenzt blieben. Ein Rücksetzer unter die 2.950 US-Dollar wäre hingegen ein Warnzeichen.

Haussierender Goldpreis heizt Barrick Gold, Newmont & Co ein

Chancen zeichnen sich auch bei den Produzentenaktien ab. Stellvertretend beleuchten wir an dieser Stelle Barrick Gold. Aber auch die Aktien anderer Produzenten verzeichneten zuletzt massive Kursgewinne – Newmont, Agnico Eagle Mines, Alamos Gold oder aber Kinross Gold stehen vor einem Kursfeuerwerk bzw. sind bereits mittendrin.

Der obere Chart von Barrick Gold verdeutlicht die immense Aufwärtsdynamik, die aktuell im Goldsektor herrscht. Im speziellen Fall von Barrick Gold zeichnet sich zudem eine imposante, obgleich nicht ganz formvollendete V-Formation ab. Aus charttechnischer Sicht muss es für Barrick Gold „nur“ noch über die 21,3 US-Dollar gehen, um die Formation zu vervollständigen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, müsste über Bewegungsziele oberhalb von 25 US-Dollar diskutiert werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

