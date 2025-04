Kleinflugzeug stürzt auf Gelände von Stahlkonzern Salzgitter: zwei Tote

Approx74 schrieb 09.04.25, 11:01

In Peine wird seit 1995 Elektrostahl hergestellt. Zunächst mit einem Gleichstrom-Lichtbogenofen und seit 2009 auch mit einem Drehstrom-Lichtbogenofen.

Grüner Stahl: Hier geht es um die Produktion von Brammen für das Werk Salzgitter. Brammen können in Peine nicht verwalzt werden (klar, da Trägerhersteller).

Die Stranggussanlage 2 in Peine ist in der Lage, Brammenformate zu gießen (normalerweise Beam-Blanks).

Die mit Elektrostahl in Kombination mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugten Brammen haben einen viel geringeren CO2 Fingerprint als herkömmlich über die Hochofen-Route hergestellten Brammen. Thats it.