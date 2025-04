Leibarzt bescheinigt Trump 'exzellente Gesundheit'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes kerngesund. "Präsident Trump erfreut sich nach wie vor einer exzellenten Gesundheit", erklärte der Mediziner Sean Barbabella. "Sein aktiver Lebensstil trägt weiterhin erheblich zu seinem Wohlbefinden bei." Der 78-Jährige sei demnach "voll und ganz in der Lage", seine Aufgaben als Präsident zu erfüllen. Trump nehme täglich an zahlreichen Sitzungen, öffentlichen Auftritten, Presseterminen und außerdem häufig an Golfturnieren teil.

Der Republikaner hatte sich am Freitag einer routinemäßigen ärztlichen Untersuchung im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe der US-Hauptstadt Washington unterzogen. Laut dem Gesundheitsbericht ist er rund 1,90 Meter groß und wiegt etwa 102 Kilogramm.