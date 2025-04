Neue Osnabrücker Zeitung / Steuersenkung "nicht fix": Streitet ...

Steuersenkung "nicht fix": Streitet Schwarz-Rot schon? Lasst Merz doch erstmal starten!

Osnabrück (ots) - Regierungshandeln in Deutschland lief in den vergangenen Jahren nach einem eingeübten Dreischritt des Grauens: lange Verhandlungen unter den Koalitionären, oft melodramatisch bis in die Nacht gezogen. Dann, Schritt zwei, die Pressekonferenz zur glücklichen Einigung. Und schließlich: das große Zurückrudern, bei dem alle erklären, warum der Kompromiss so natürlich nicht gemeint ist.



Geht das jetzt, mit Schwarz-Rot, schon wieder so los? Nun, da CDU-Chef Friedrich Merz in der "Bild am Sonntag" eine Senkung der Einkommenssteuer nur vier Tage nach der Koalitionseinigung als "nicht fix" bezeichnet hat und auch einen höheren Mindestlohn infrage stellt ("Haben wir so nicht verabredet")? Sind wir schon wieder bei Schritt drei, nachdem Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil Schritt eins und zwei ja schon hinter sich haben?