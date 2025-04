Linnemann mahnt Reformen in Sozialversicherung an CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mahnt angesichts drohender Beitragssteigerung eine Reform der Sozialversicherung an. "Gerade in dem Bereich Sozialversicherung müssen Reformen kommen. Das kann nicht so weitergehen", sagte er im "Bericht aus …