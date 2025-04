Melnyk kritisiert schwarz-roten Koalitionsvertrag

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD im Hinblick auf Hilfen für die Ukraine kritisiert. "In Bezug auf die entscheidende Frage, wie und mit welchen konkreten militärischen Mitteln der Angriffskrieg Russlands kurzfristig gestoppt werden soll, findet man nur allgemeine Formulierungen, die sogar hinter Olaf Scholz zurückfallen", sagte Melnyk der "Berliner Zeitung". Der Diplomat soll sein Land künftig als Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York vertreten.

Bei der Ampel-Regierung habe es zumindest geheißen, die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren und müsse so lange wie nötig unterstützt werden. "Nun steht da: "Wir werden unsere militärische, zivile und politische Unterstützung der Ukraine gemeinsam mit Partnern substanziell stärken und zuverlässig fortsetzen", (...) "so dass sie sich gegen den russischen Aggressor effektiv verteidigen und sich in Verhandlungen behaupten kann"", so Melnyk. "Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin diesen nebeligen Koalitionsvertrag liest, kann er eine Flasche Krimsekt öffnen."