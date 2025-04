Trump-Crash und -Chaos eröffnet neue (Trading-)Chancen

Nach den starken Kursverlusten vom 3. bis 7. April an den Weltbörsen und Rohstoffmärkten dürfte die Märkte zwar volatil bleiben, aber es ergeben sich jetzt neue Trading-Chancen. Gold bleibt gefragt und Kryptowährungen könnten sich demnächst wieder fangen. Gute Anlagemöglichkeiten gibt es jetzt nach der Korrektur auch wieder in Osteuropa. Viele Börsen aus Osteuropa können nach wie vor die westlichen Börsen klar outperformen.

Der Trump-Crash und das Zoll-Chaos stifteten nicht nur Verwirrung und Verwunderung bei den Anlegern, sondern sorgen auch für geübte Trader neue Trading-Möglichkeiten. Trump hat zwar erst die Zölle gegenüber China um 145% erhöht und damit einen Handelskrieg entfacht, aber er hat nun Elektronikartikel von den Zöllen ausgeschlossen, auch um Nvidia, Apple & Co zu schützen. Er will zudem den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bald treffen. Für über 50 Länder hat er eine Pause für die Zollerhöhungen für 3 Monate angeordnet. Jetzt beginnt also die Zeit des „Dealmakers“ Trump. Zudem beginnen jetzt die wichtigen Verhandlungen mit dem Iran. Außerdem sind die Verhandlungen mit Putin noch lange nicht abgeschlossen, um einen Waffenstillstand in der Ukraine herbeizuführen

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 249, aber nun auch im neuen BRICS-TV, Folge 2 unter www.YouTube.com. Zudem können Sie sich jetzt kostenlos beim neuen BRICS-TV Kanal bei YouTube anmelden und den neuen Börsenbrief BRICS Trends unter der E-Mail: info@eaststock.de bestellen. Das zweite BRICS-TV-Video „Trump gegen die BRICS“ können Sie sich hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=_zN-qTv0xz4. Melden Sie sich bitte auch, wenn Sie an einem neuen BRICS-Newsletter Interesse haben. Eine Einführung in das BRICS-Thema können Sie auch in den VTAD-News Nummer 42 nachlesen. Hier der Link zu der neuen BRICS-Analyse aus Dezember 2024: https://www.vtad.de/wp-content/uploads/2024/11/vtad-news-42.pdf

Trump hilft Apple und Nvidia durch Aussetzung der Zölle für Elektroprodukte mit China

Für den US-Präsidenten Donald Trump steht demnächst ein Marathon von sehr wichtigen Verhandlungen bevor, die den Aktien- und Rohstoffmärkten nachhaltig beeinflussen werden, was neuen Chancen, aber auch Risiken eröffnen könnte. Durch die nun verordnete Pause bei den Zollerhöhungen für viele Länder mit Ausnahme von China, wird Trump nun viele bilaterale Gespräche führen und mit jedem Land einen „Zolldeal“ heraushandeln. Auch mit China signalisiert Trump Gesprächsbereitschaft. Elektronikprodukte wie Smartphones und Computer hat Trump schon von den Zöllen für China ausgenommen. Dies dürfte Aktien wie Nvidia und Apple entgegenkommen.