MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Koalitionsprogramm:

"Mit jedem Tag wird der Chor der Kritiker des schwarz-roten Koalitionsvertrags lauter. Doch hat, wer von den drei Parteien Heldentaten zur Sicherung der Sozialsysteme erwartete, in einem politischen Fantasialand gelebt. Mit Trumps Zollkrieg, Putins Angriff auf Europa, der ungeregelten Migration und der Wirtschaftsschwäche ist die künftige Merz-Regierung mit einem Krisen-Potpourri konfrontiert wie keine Bundesregierung vor ihr, was zum Teil auch ihre Kurzatmigkeit erklärt. Hier immerhin liefert die Koalition in spe durchaus ein paar vernünftige Antworten. Ob das reicht, hat die Merz-Koalition selbst in der Hand. Sie muss anders regieren als die zänkische Ampel und Vertrauen zurückgewinnen. Nur dann werden Unternehmen investieren und Bürger konsumieren, kann die Wirtschaft wieder Tritt fassen. Das aber muss sie, damit all die teuren Wechsel auf die Zukunft, die Merz gerade ausstellt, nicht in ein paar Jahren platzen."