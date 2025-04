TAGESVORSCHAU Termine am 14. April 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 14. April 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen (15.30 h Call Analysten) 17:45 FRA: LVMH, Q1-Zahlen (18.00 h Call Analysten) 23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung TERMINE …