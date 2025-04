SK chemicals nimmt an der CHINAPLAS 2025 teil und zeigt nachhaltige Materiallösungen aus der Praxis

SK chemicals (CEO und Präsident Ahn Jae-hyun) gab am 13. bekannt, dass das Unternehmen an der CHINAPLAS 2025 teilnehmen wird, die vom 15. April an drei Tage lang im Shenzhen World Convention and Exhibition Center in der chinesischen Provinz Guangdong stattfindet.

Die CHINAPLAS ist neben der NPE in den Vereinigten Staaten und der K-Messe in Deutschland als eine der drei wichtigsten Messen der chemischen Industrie weltweit anerkannt und gilt als die größte Messe in Asien. Die diesjährige Ausstellung steht unter den Themen △Transformation △Zusammenarbeit △Nachhaltigkeit. Es werden über 4.000 Unternehmen aus etwa 150 Ländern erwartet, die die neuesten innovativen Technologien vorstellen werden.

Auf der diesjährigen Messe wird SK chemicals seine nachhaltigen Speziallösungen unter dem Motto „On-hand solution for sustainable tomorrow" präsentieren. Anstatt zukünftige Pläne oder Technologien vorzustellen, die sich noch in der Entwicklung befinden, wird SK chemicals den Schwerpunkt auf die Präsentation bewährter und kommerziell verfügbarer Produkte legen – wie die weltweit ersten chemisch recycelten Materialien – und nachhaltige Technologien und Lösungen hervorheben, die sofort umgesetzt werden können.

Im Bereich der kreislauffähigen Recyclingmaterialien, die auf der Depolymerisationstechnologie basieren, wird SK chemicals eine Reihe von recycelbaren Materialien vorstellen, die sowohl vor als auch nach der Verwendung recycelbar sind. Dazu gehören: △ CLARO, ein Copolyester, das als Post-Consumer-PET eingestuft ist und in Hautpflege- und Make-up-Produkten von L'Oréal und Estée Lauder verwendet wird △ SKYPET CR, ein PET-Material, das in Samdasoo-Wasserflaschen und den umweltfreundlichen Vinyl-Schallplatten von Coldplay verwendet wird △ ECOTRIA CR, ein kreislauffähiges recyceltes Copolyester, das in Innenfliesen der CS Group verwendet wird.